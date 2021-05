Reform in NRW : Gewerkschaften fordern Korrekturen des Entwurfs für Versammlungsrecht

Düsseldorf Das Land NRW will das Versammlungsrecht reformieren. Im Prinzip geht es darum, Neonazi-Aufmärsche auszubremsen. Aber einige andere Passagen des Gesetzentwurfs stoßen auch auf Kritik.

Der Entwurf der CDU/FDP-Landesregierung für ein neues Versammlungsgesetz schießt nach Ansicht von Gewerkschaften in Teilen über das Ziel hinaus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB NRW) begrüßte am Donnerstag zwar ausdrücklich, dass das Land künftig verhindern wolle, dass Rechtsextremisten und Neonazis symbolträchtige Orte und Gedenktage zum Nationalsozialismus für Aufmärsche missbrauchten. Einige Regelungen seien aber zu unbestimmt und andere nicht praxistauglich, hieß es in einer Stellungnahme für eine Expertenanhörung im Landtag.

Für den DGB ist auch die „faktische Verlängerung“ der Anmeldefrist auf 48 Stunden problematisch, da im Zuge von Arbeitskämpfen oder Tarifverhandlungen eine schnelle Reaktion notwendig sein könne. In der Praxis sei zudem nicht umsetzbar, Namen und Adressen der Ordner im Vorfeld der Versammlung mitzuteilen. Häufig ändere sich das noch am Tag der Versammlung.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christos Katzidis, erklärte, es gebe „eine Menge Missverständnisse“ rund um den Entwurf. Schon im Vorfeld würden von unterschiedlichen Seiten Ängste geschürt. „Natürlich müssen sich Fußballfans keine Sorgen machen, wenn sie gemeinschaftlich mit Trikots oder anderen Outfits unterwegs sind“, sagte der CDU-Politiker. „Das Militanzverbot verbietet gleichförmiges Auftreten dort, wo es gezielt einschüchtern soll – also etwa Springerstiefel und Bomberjacken in Verbindung mit signalisierter Gewaltbereitschaft.“

Bisher ist ein Bundesgesetz aus dem Jahr 1953 die Richtschnur für Versammlungen. Die oppositionelle SPD hat einen eigenen Gesetzentwurf für das Versammlungsrecht vorgelegt. Dabei wurden der 27. Januar und der 9. November genannt, an denen ein Verbot von rechtsextremistischen Demos erfolgen könne. Am 27. Januar 1945 wurden die Überlebenden des KZ Auschwitz befreit. Am 9. November 1938 kam es in der NS-Pogromnacht zu organisierten Übergriffen auf Juden. Konkrete Orte und Tage mit Bezug zum Nationalsozialismus werden nicht im CDU/FDP-Gesetzentwurf, sondern in einer Rechtsverordnung aufgeführt.