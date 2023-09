„Das sind schreckliche Zahlen“ Jugendämter verzeichnen deutlich mehr Gewalttaten in NRW-Kitas

Das NRW-Familienministerium hat erschreckend hohe Zahlen zu gewalttätigen Vorfällen in den NRW-Kitas veröffentlicht. Wie aus einer Antwort von Ministerin Josefine Paul (Grüne) auf eine Anfrage des familienpolitischen Sprechers der SPD, Dennis Maelzer, hervorgeht, verzeichneten die Landesjugendämter in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 782 Meldungen. Das sind deutlich mehr als in den gesamten Jahren 2020 und 2021. Damals hatten die Träger 439 beziehungsweise 702 Fälle gemeldet. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1011 Fälle.