Corona-Pandemie : Gesundheitsämter geraten ans Limit

Info

Hohe Inzidenzen Am schlechtesten standen in NRW am Dienstag Wuppertal (Sieben-Tage-­Inzidenz von 252), Leverkusen (216) und Krefeld (192) da. Der Landesschnitt lag bei 125.

Niedrige Inzidenzen Vergleichsweise am besten war die Lage am Dienstag in den Kreisen Kleve (63) und Höxter (65) sowie im Rhein-Erft-Kreis (68).