Wütende Immobilienbesitzer Geschätzte Grundsteuer sorgt für Kritik

Nach dem Auslaufen der letzten Fristverlängerung zur Erklärung der Grundsteuer haben die Finanzämter in großem Stil damit begonnen, Schätzbescheide an säumige Bürger zu versenden. Seit dem 23. August gingen entsprechende Schreiben an rund 235.000 Eigentümer raus, wie NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) im Interview mit unserer Redaktion angekündigt hatte. Die Schätzungen würden rechtskonform erfolgen. „Aber sagen wir es mal so: Sie werden nicht unter Wert ausfallen und sich wohl eher im oberen Drittel der Schätzrahmenbreite befinden.“