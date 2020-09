Betriebserlaubnis : Gericht kippt Verbot von Prostitution wegen Corona

Europas größtes Bordell in Köln hat in der Coronakrise bereits Insolvenz angemeldet. Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf In NRW waren sexuelle Dienstleistungen während der Corona-Krise verboten. Ein Kölner Erotik-Massagesalon hat dagegen geklagt und jetzt vor dem OVG im Eilverfahren Recht bekommen.

Prostitution und andere sexuelle Dienstleistungen sind in NRW nicht länger generell verboten. Einen entsprechenden Eilbeschluss fasste das Oberverwaltungsgericht (OVG). Das Gericht gab dem Antrag eines Unternehmens statt, das in Köln ein Erotik-Massagestudio betreibt. Ein generelles Verbot sei voraussichtlich ein unverhältnismäßiger Eingriff in Grundrechte, weil es auch in anderen Bereichen wie Fitness-Studios oder Privat-Parties bereits Lockerungen gebe, so das Gericht. Es sei nicht ersichtlich, warum es nicht auch Hygienekonzepte für Bordelle geben könne.