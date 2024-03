Umstrittene Richterbesetzung Gericht bestätigt Limbachs Wunsch-Kandidatin

Die Präsidentenstelle am Oberverwaltungsgericht in Münster darf mit der Kandidatin besetzt werden, die Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) dafür ausgewählt hat. Das hat das Oberverwaltungsgericht nun höchstinstanzlich entschieden. Zuvor hatten die Verwaltungsgerichte in Münster und Düsseldorf die Ernennung der von Limbach ausgewählten Bewerberin im Herbst vorläufig gestoppt, nachdem zwei Mitbewerber Klagen eingereicht hatten.