Kölns führender Infektiologe zum Corona-Paket : „Es war richtig, den großen Hammer zu schwingen“

Eine Krankenpflegerin arbeitet in Schutzkleidung auf der Intensivstation einer nordrhein-westfälischen Uniklinik. Foto: dpa/Marcel Kusch

Interview Köln Der Chef der Infektiologie an der Uniklinik Köln, Gerd Fätkenheuer, sieht im Moment keine Alternative zum jetzigen Vorgehen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Sogar eine Ausgangssperre will er nicht ganz ausschließen, wenn die Zahl der Neufälle nicht sinkt.

Herr Professor Fätkenheuer, gestern haben die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sich auf einen Mini-Lockdown geeinigt. Richtig oder zu viel des Guten?

Fätkenheuer Es war völlig richtig und notwendig, solche Maßnahmen zu ergreifen. Ohne diesen Schritt bekommen wir die Zahlen nicht runter.

Müssen denn wirklich alle Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen werden – selbst die mit einem guten Hygienekonzept?

Fätkenheuer Es war angesichts der steigenden Fallzahlen politisch nicht anders möglich. Natürlich sind da Härtefälle darunter, und für viele Restaurantbesitzer ist die Lage dramatisch. Deshalb hat die Bundesregierung auch Hilfen zugesagt. Andererseits hat die Ausbreitung des Virus so sehr an Fahrt aufgenommen, dass die Politik jetzt so handeln musste.

Gibt es wirklich keine Alternative zur Vollbremsung?

Fätkenheuer Im Moment nicht. Es war in dieser dramatischen Lage sicher richtig, den großen Hammer zu schwingen. Aber die Feinjustierung muss sofort folgen, wenn die jetzige Lage wieder gelockert werden kann. Allein der Lockdown wird es nicht richten. Das ist klar.

In der Stadt Köln, in der Sie tätig sind, liegt die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei über 200. Ist die Lage in den Krankenhäusern schon kritisch?

Fätkenheuer In der Uniklinik haben wir die Lage derzeit noch gut unter Kontrolle. Aber ich höre von den Kollegen der anderen Krankenhäuser und auch der Kliniken in anderen Städten, dass sie bereits an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und dass auch die Intensivstationen bereits ausgelastet sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir überall die Grenze unserer Kapazitäten erreichen, wenn nichts geschieht. In Belgien, wo die Situation derzeit unter den europäischen Nachbarn am schlimmsten ist, arbeiten die Krankenhäuser bereits am Limit.

Manche Experten lehnen den Indikator Neufälle ab und meinen, es komme vor allem darauf an, wie hoch die Belegung der Intensivbetten sei. Was halten Sie von solchen Argumenten?

Fätkenheuer Ich halte es für gefährlich, nur auf die Zahl der belegten Intensivbetten zu schauen. Dann kommen Gegenmaßnahmen leider oft schon zu spät, da der Anstieg der Fälle erst einmal noch eine ganze Zeit weiter geht. In Frankfurt etwa, das höre ich von Kollegen, ist es schon so weit, dass die Kliniken voll ausgelastet sind.

Drei Viertel der Fälle sind nicht nachvollziehbar. Haben Sie Erkenntnisse, wo sich die Menschen hauptsächlich anstecken?

Fätkenheuer Das wissen wir derzeit nicht. Die Fallzahlen sind zu hoch, als dass die Gesundheitsämter das noch nachvollziehen können. Außerdem haben Kollegen wie der Virologe Christian Drosten schon im Frühjahr richtig prognostiziert, dass die zweite Welle wesentlich diffuser verläuft. So war es auch bei der Spanischen Grippe in den Jahren 1918 und 1919. Deshalb sind jetzt die strikten Maßnahmen notwendig.

Könnte eine Ausgangssperre in Deutschland drohen, wenn die Zahlen nicht nach unten gehen?

Fätkenheuer Ich hoffe, wir können das vermeiden. Und ich bin optimistisch. Aber ganz ausschließen kann man eine Ausgangssperre nicht, wenn die Zahl der Neufälle nicht sinkt.

Wann müssten die Zahlen wieder nach unten gehen?

Fätkenheuer Nach zehn bis 14 Tagen müsste eine Wende erkennbar sein. Das ist die Probe aufs Exempel. Sonst müssen wir noch nachlegen, so hart es auch für viele ist.

Wir werden wohl noch Monate und Jahre mit dem Virus leben. Wie müsste eine Langfriststrategie aussehen?

Fätkenheuer Es wird mit Sicherheit der Fall sein, dass wir noch lange mit dem Virus leben müssen. Wie gehen wir dann mit der Situation um? Ich will es anhand eines Gedankenspiels verdeutlichen. Wenn wir beispielsweise Restaurants zertifizieren würden, die besonders gut die Hygienemaßnahmen umsetzen, das Abstandsgebot einhalten und neue Lüftungen installiert haben, dann könnten die bei einer erneuten Verschärfung offenbleiben, während andere Einrichtungen geschlossen würden. In diese Richtung müssen wir denken. Das wäre ein Beispiel für die richtige Feinjustierung.

Professor Gerd Fätkenheuer ist Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie Foto: Uniklinik Köln

Auf was müssen die Menschen achten, die ältere und gefährdete Gruppen besuchen wollen?