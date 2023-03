Generalkonsulin Iryna Shum „Dieser Krieg kann von einer Person gestoppt werden“

Info

Zur Person Iryna Shum ist 37 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines kleinen Sohnes.

Posten Shum hat Internationale Beziehungen sowie Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert. Sie hat im Außenministerium in der Ukraine, in der ukrainischen Botschaft in Berlin und im Konsulat in München gearbeitet, bevor sie als Behördenleiterin, also Generalkonsulin, nach Düsseldorf.