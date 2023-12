Verwaltungsaufwand und Kosten Wie die Gema das Singen von Weihnachtsliedern in Kitas erschwert

Im Familienministerium sieht man dafür aber eher keinen Bedarf – auch, wenn die Sache schon seit 2011 ein Thema sei, wie es hieß. „Ein Blick in andere Bundesländer zeigt, dass mehrheitlich Zweifel am Vorteil landeseinheitlicher Vereinbarungen bestehen“, teilte das Ministerium mit. Beispiele für solche Pauschalverträge liefern Hamburg, Bayern oder Baden-Württemberg. Bayern hat gute Erfahrungen damit gemacht, erklärte das dortige Familienministerium auf Anfrage: „Die Einrichtungen profitieren neben der gewonnenen Rechtssicherheit vor allem von der erheblichen Verwaltungsvereinfachung, da sich aufwendige Einzelabrechnungen mit der Gema erübrigen. Dafür entstehen jährliche Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro.“ Baden-Württemberg kommt im Schnitt jährlich auf Kosten von rund 470.000 Euro vor Steuern, in Hamburg geht es in diesem Jahr um 80.000 Euro.