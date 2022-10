„Verfassungsrechtlich fragwürdig“ : Geheimniskrämerei bei der Kohle-Einigung? – NRW-Landesregierung in der Kritik

Düsseldorf Klimaschützer und Politiker sehen die Einigung zum Kohleausstieg 2030 mit Argwohn, sie werfen der Regierung Geheimniskrämerei vor. Die FDP hält den Vorgang für verfassungsrechtlich fragwürdig.

Im von den früheren Bewohnern verlassenen Dorf Lützerath am Tagebaugebiet Garzweiler bereiten sich Aktivisten darauf vor, dass die Bulldozer anrücken, um die Häuser abzureißen. Wann das sein wird, das wissen sie nicht. „Wir gehen davon aus, dass es in dieser Rodungssaison passieren wird, und die geht eben von jetzt bis Ende Februar“, sagt Christopher Laumanns, Sprecher der Initiative „Alle Dörfer bleiben“.

Zwar sei es schon ein Fortschritt, dass zuvor unabhängige Gutachten eingeholt wurden. „Aber es ist ja nicht mal bekanntgemacht worden, dass die überhaupt in Auftrag gegeben wurden. Und wenn diese Gutachten dann erst veröffentlicht werden, wenn schon alle Entscheidungen gefällt sind, dann bringt das auch nichts mehr“, so Laumanns. „Es hätte eine Einbeziehung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft geben müssen.“

Die FDP im Landtag wirft der Regierung vor, die Vereinbarung einfach am Parlament vorbei geplant zu haben – trotz einer enormen Tragweite für Menschen und Industrie in der Region und im ganzen Land. Was der Partei besonders übel aufstößt: Noch in der Woche, bevor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und RWE-Chef Markus Krebber ihre Pläne erklärten, ging es im Landtag in großer Ausführlichkeit um Energiepolitik und Versorgungssicherheit. Weder Mona Neubaur noch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verloren dabei jedoch ein Wort über eine sich anbahnenden Einigung zum Kohleausstieg.