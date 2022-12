32-Millionen-Euro-Projekt Gegner wollen Pflegekammer per Urabstimmung kippen

An diesem Freitag will sich in Düsseldorf die Pflegekammer Nordrhein-Westfalens feierlich konstituieren. Doch kurz vor dem Start der Organisation, der künftig alle examinierten Pfleger zwangsweise angehören sollen und die deren berufsständische Interessen vertreten und selbstständig regeln soll, formiert sich massiver Widerstand.