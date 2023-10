Kreistag lehnt Finanzierung ab Gedenkstätte Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock ist geschlossen

Die Gedenkstätte „Stalag 326“ in Schloß Holte-Stukenbrock ist geschlossen. „Die Entscheidung der Gütersloher CDU-Fraktion sowie der FWG/UWG und der AFD gegen eine Beteiligung an den Betriebskosten hat uns zutiefst getroffen und schockiert“, begründete der Förderverein der Gedenkstätten am Samstag den Schritt. Die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten bereits seit Jahren „am Rande ihrer Kräfte“. Die Schließung solle nun ermöglichen, in Ruhe über die Konsequenzen des Kreistagsbeschlusses nachzudenken und zu prüfen, ob die Gedenkstätte noch weiter in Betrieb bleiben könne.