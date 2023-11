Gedenken zur Pogromnacht in NRW „Ich mache mir um Deutschland mehr Sorgen als um Israel“

Die zentrale Erinnerungsveranstaltung 85 Jahre nach den antisemitischen Novemberpogromen der Nationalsozialisten in Deutschland stand am Donnerstag im Zeichen des Überfalls von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober mit all seinen Folgen. „Wir stehen fest an der Seite unserer israelischen Freunde, ohne Wenn und Aber“, betonte Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Rede im Landtag und erntete Applaus dafür. Die Pogromnacht des 9. November 1938 habe jüdischen Menschen eine niederträchtige Botschaft vermitteln sollen: „Ihr gehört nicht dazu, ihr seid nirgendwo sicher.“ Die gleichen Gefühle solle nun auch der Hamas-Terror hervorrufen. Wüst stellte sich dagegen. „2023 ist nicht 1938. Ihr seid nicht allein. Im Gegenteil. Ihr gehört zu uns. Wir nehmen euch in unsere Mitte“, richtete der Ministerpräsident seine Worte an Menschen jüdischen Glaubens. „Wir werden alles tun, um unsere jüdischen Mitbürgerinnen und -bürger zu schützen und ihnen Sicherheit zurückzugeben“, versicherte er.