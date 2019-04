Ganztag an Grundschulen - was jetzt wichtig wird : Zwischen Raumnot und Personalmangel

Ganztag an Grundschulen - was jetzt wichtig wird

Düsseldorf Auf die Ganztagsbetreuung an Grundschulen kommen große Veränderungen zu. Ab 2025 soll ein Rechtsanspruch gelten. Damit könnte sich einiges ändern.

Im Unterschied zum gebundenen Ganztag, der verpflichtend auch Unterricht am Nachmittag vorsieht, ist der offene Ganztag für die Schüler freiwillig. An Grundschulen schließt sich die Betreuung an den Halbtagsunterricht an. Zum Angebot zählen meist ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und mancherorts auch Arbeitsgemeinschaften, also Freizeitangebote.