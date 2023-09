Ohne Vorgaben stagniert die Planung Städte fordern jetzt klare Regeln für den Ganztag an NRW-Grundschulen

Dass der vom Bund beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 wirklich erfüllt wird, werde „immer unwahrscheinlicher“, warnt der Städtetag NRW. Zentraler Kritikpunkt: Bis heute ist unklar, wie genau das Angebot an den nordrhein-westfälischen Schulen in der Praxis umgesetzt werden soll. Schul- und Familienministerium haben nach wie vor nicht festgelegt welche Ansprüche an Personal, Räume und Programm gestellt werden.