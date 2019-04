Ganztagsbetreuung an Grundschulen in NRW : Politisches Gerangel um die Ganztagsschule

Ganztagsbetreuung an Grundschulen in NRW

Düsseldorf (kib) Auf die Ganztagsbetreuung an Grundschulen kommen große Veränderungen zu. So soll ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch gelten.

Im Unterschied zum gebundenen Ganztag, der verpflichtend Unterricht auch am Nachmittag vorsieht, ist der offene Ganztag für die Schüler freiwillig. Zum Angebot zählen in der Regel ein Mittagessen, eine Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften, also diverse Freizeitangebote.

Im Schuljahr 2017/18 nahmen das Angebot 300.000 Grundschüler in Anspruch – das entspricht 46 Prozent. Der Bedarf liegt nach Angaben des Grundschulverbands NRW aber bei 70 Prozent. Dabei variiert die Nachfrage stark: In ländlichen Regionen liegt sie eher bei 20 bis 30 Prozent, in manchen Vierteln größerer Städte jedoch bei 100 Prozent. Auch in diesem Schuljahr gingen wieder hunderte Schüler leer aus.