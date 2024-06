Experten zum Ganztag in NRW „Es kommt immer wieder vor, dass Beschäftigte 60 bis 80 Kinder betreuen müssen“

Da sei in einer Gemeinde zwei oder dreimal so viel Geld dafür da wie in einer anderen. Auch sollen Lehr- und Ganztagskräfte eigentlich immer eng kooperieren, in der Praxis geschieht das aber offenbar selten. „Dazu bedarf es leider einer gesetzlichen Regelung, weil die letzten 21 Jahre gezeigt haben, dass es nicht reicht, einfach zu hoffen, dass es so getan wird“, sagte Ute Boeddinghaus vom Betriebsrat der Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Mitte vor den Politikern aus Schul- und Familienausschuss des Landtags. „Es kommt immer wieder vor, dass Beschäftigte 60 bis 80 Kinder betreuen müssen. Die Qualität bleibt auf der Strecke.“ Das liege daran, dass es keine Standards für die pädagogische Arbeit gebe. „Man ist auf das Wohlwollen der Schulleitung angewiesen“, beklagte sie.