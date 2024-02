Großveranstaltungen in Planung NRW will für die Fußball-EM die Nachtruhe lockern

Grundsätzlich sollen Großveranstaltungen überall erlaubt sein, in Innenstädten, Wohn- oder Gewerbegebieten, in Freizeitparks oder Sportstätten. „In NRW schlägt das Herz des Fußballs“, sagte Patricia Peill von der CDU-Fraktion unserer Redaktion. Deshalb wolle man das Feiern in ganz NRW ermöglichen. „Wir sind offen für pragmatische Lösungen und machen diese rechtssicher. Damit schaffen wir es, ein tolles Miteinander im Sport und durch den Sport zu fördern“, so Peill.