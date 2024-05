Schlechter im Lesen Für viele zugewanderte Kinder gibt es kaum gezielte Förderung in der Schule

So besuchte laut den Iglu-Daten rund die Hälfte der Kinder eine Grundschule, an der es außerhalb des Unterrichts keine Leseförderung gab, die auf Nicht-Muttersprachler ausgerichtet wäre. Innerhalb des Deutschunterrichts wiederum war es Glückssache. Im Unterricht von 37,5 Prozent aller Kinder wurden zugewanderte Schüler in gerade mal einer Deutschstunde pro Woche speziell gefördert. Für fast die Hälfte aller Kinder passierte dies überhaupt nicht oder – in den selteneren Fällen – einmal pro Monat. Dass Schüler mit fremder Muttersprache in fast jeder Deutschstunde planmäßig unterstützt wurden war in den wenigsten Klassen der Fall.