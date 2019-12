Zwischenfall in Bonn : Straßenbahn-Geisterfahrt: Viermal Notbremse gezogen

Düsseldorf Bei der Fahrt einer Straßenbahn mit bewusstlosem Fahrer in Bonn hat ein Fahrgast viermal vergeblich die Notbremse gezogen. Als die Straßenbahn immer noch nicht anhielt, brachen Fahrgäste die Fahrerkabine auf und stoppten den Zug.

Die Straßenbahn der Linie 66 mit rund zwanzig Passagieren war am frühen Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr ohne anzuhalten an mehreren Haltestellen vorbeigefahren. Der Fahrer sei nicht mehr ansprechbar gewesen, hieß es bei Polizei und Stadtwerken. Der Mann war in seiner Kabine zusammengebrochen. Die Polizei sprach von einem „internistischen Notfall“. Er kam ins Krankenhaus, wurde aber inzwischen entlassen, wie die Stadtwerke am Montag mitteilten.