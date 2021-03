Nach Kampf um CDU-Chefposten : Friedrich Merz kündigt Kandidatur um Bundestagsmandat an

Berlin Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat angekündigt, dass er sich um ein Bundestagsmandat bewerben will. Er tritt demnach im nordrhein-westfälischen Wahlkreis Hochsauerland an.

"Ich freue mich sehr über die Nominierung der Stadtverbände Arnsberg und Sundern, und ich bin bereit anzutreten", erklärte er am Dienstagabend auf Twitter. Seine Kandidatur teilte der 65-Jährige am Dienstagabend nach Angaben seines Sprechers in einem Brief an die Mitglieder der Kreisvorstände und Vorsitzenden der Ortsverbände der CDU mit. Merz, der im Januar gegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei der Wahl zum CDU-Chef unterlegen war, muss sich nun innerhalb der CDU gegen den bisherigen Wahlkreis-Kandidaten, den Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, sowie gegen einen weiteren Bewerber durchsetzen.