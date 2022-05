Klimaschutz nicht verhandelbar : Fridays for Future ruft zur Demo nach der NRW-Wahl

Demonstranten bei einer Kundgebung von Fridays for Future, hier in Bochum. Foto: dpa/Dieter Menne

Köln Wenn die NRW-Parteien an ihre Koalitionsverhandlungen gehen, müsse klar sein: Klimaschutz wird die Grundlage ihrer Politik, fordert Fridays for Future. Auch die Grünen dürften sich nicht auf „faule Deals“ einlassen.

Im Vorfeld von Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen der Parteien nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ruft „Fridays for Future“ zur Demonstration in Köln auf. Die Kundgebung beginnt am Samstag, 21. Mai, um 13 Uhr auf dem Roncalliplatz am Dom und zieht im Anschluss durch die Kölner Innenstadt. Zahlreiche weitere Organisationen wie Naturschutz- und Sozialverbände haben sich der Initiative angeschlossen.