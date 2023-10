NRW-Ministerpräsident Wüst „Der Terror gegen friedliche Zivilisten, Kinder, Frauen und alte Menschen macht fassungslos“

Neben Michelsohn tauschte sich der Ministerpräsident mit weiteren Vertretern der Gemeinde zur Lage in Israel und den Auswirkungen auf jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen aus. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hatte das Land die Sicherheitsmaßnahmen vor allen jüdischen Einrichtungen in NRW verstärkt. Insgesamt haben die jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen rund 25.500 Mitglieder (Stand 2022). Die jüdische Gemeinde in Bielefeld, die für einen liberalen Glauben steht, hat knapp 500 Mitglieder.