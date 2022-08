Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU): „Ich bin im Jahr 1964 eingeschult worden. Das heißt: Ich habe damals als Schüler erlebt, wie die Volksschule durch das dreifach gegliederte Schulsystem abgelöst wurde. Nach der vierten Klasse wechselten seinerzeit nur vereinzelt Kinder zu den sogenannten weiterführenden Schulen. Der Großteil der Schüler blieb dagegen von der ersten bis zur neunten Klasse im Klassenverband zusammen. (...) Ich habe an meine Schulzeit fast nur schöne Erinnerungen: Unsere Klasse hatte einen klasse Zusammenhalt und eine tolle Gemeinschaft. Und auch wenn eine gewisse Disziplin verlangt wurde, legte unsere katholische Schule sehr viel Wert darauf, uns zur Eigenverantwortung zu ermutigen. Als besonders toll habe ich zudem die Schulausflüge empfunden. In den ersten Jahren waren das Wandertage, später Tagesfahrten mit dem Bus zu wichtigen Denkmälern unserer Westfälischen Heimat, im letzten Schuljahr ging es dann eine Woche in eine Jugendherberge. Auch wenn das für manche Schülerinnen und Schüler, die – etwas übertrieben formuliert – heute bis zum Schulabschluss bereits die halbe Welt bereist haben, vielleicht komisch wirkt: Das war für mich damals sehr aufregend und interessant, andere Regionen in Deutschland kennenzulernen. (...) Damals auch eine Selbstverständlichkeit: ein Besuch an der innerdeutschen Grenze, damit wir einen Eindruck davon bekamen, wozu der real existierende Sozialismus im schlechtesten Sinne in der Lage war und dass es nicht selbstverständlich war und ist, in Freiheit zu leben.“