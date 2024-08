Forensische Kliniken In NRW fehlen hunderte Plätze für psychisch kranke Straftäter

Eigentlich hatte das Land NRW schon vor zwölf Jahren, seinerzeit noch unter einer rot-grünen Landesregierung, einen massiven Ausbau an Forensik-Plätzen für notwendig befunden. Und dies einigermaßen zügig, denn bis dahin war die Zahl der Maßregelvollzugspatienten im Laufe eines Jahrzehnts um zwei Drittel gewachsen. Schon damals sah man fünf neue Einrichtungen mit je 150 Betten vor: In Reichshof, Haltern am See, Hörstel sowie an den heute in Planung befindlichen Standorten Lünen und Wuppertal. Einzig in Hörstel wurde das Vorhaben bisher verwirklicht, die Einweihung war im Sommer 2023.