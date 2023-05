Mehr Geld gefordert Länder unzufrieden mit Özdemirs Tierhaltungsplänen

Eigentlich sollte die am Freitag abgehaltene Sonder-Agrarministerkonferenz den Streit zwischen Bund und Ländern über den Umbau der Tierhaltung beenden. Doch an der Finanzierung der kostspieligen Stallumbauten scheiden sich die Geister. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) sagte unserer Redaktion im Anschluss, bei dem Treffen in Berlin habe es Licht und Schatten gegeben: „Positiv ist, dass sich der Bund beim Umbau der Nutztierhaltung weiter in die richtige Richtung bewegt und dem Druck der Länder und der Landwirtschaft nachgibt.“