Kommentar zur Kita-Finanzierung: Fokus auf Qualität

Blick in eine Kindergartengruppe in NRW (Symbolfoto). Foto: dpa.

Meinung Die freien Träger sehen sich bei der Kita-Reform in NRW finanziell benachteiligt und hoffen auf Nachbesserung. Wichtiger aber ist, über die Qualität der Betreuung zu sprechen.

Trotz des schwierigen Auftakts ist nun zu hoffen, dass in den Nachverhandlungen noch entscheidende Verbesserungen erzielt werden. Bisher wurde viel zu wenig über die Qualität der Betreuung gesprochen, etwa darüber, wie der Betreuer-Kind-Schlüssel verbessert werden kann. Oder darüber, was die Kleinen in der Kita denn an Angeboten vorfinden, wenn die Randzeiten wie geplant ausgeweitet werden. Die Zeit drängt, die Reform soll schon 2020/21 greifen.