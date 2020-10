Beherbergungsverbot : Förderalismus, wie er nicht sein sollte

Meinung Düsseldorf Am Mittwoch treffen erneut die Regierungschefs der Länder mit der Kanzlerin zusammen. Der Konferenz war eine hitzige Debatte über die Beherbergungsverbote vorangegangen.

Deutschlands Corona-Krisenmanagement gilt weltweit als mustergültig. Die „New York Times“ stimmte schon im frühen Verlauf der Pandemie ein Loblied auf den deutschen Weg an, zuletzt erklärte das Magazin „Forbes“ Anfang September Deutschland zum sichersten Land der Welt. Dass die Republik so gut durch die Krise steuerte, wurde vielfach dem Föderalismus zugeschrieben. Denn die deutlich rigider und vor allem zentralistischer vorgehenden Franzosen standen im direkten Vergleich schlechter da. Weil man hierzulande lokale Besonderheiten im Blick behielt, konnte zielgerichteter gegensteuert werden – so lautete stets die Argumentation.