Flutkatastrophe und Pandemie : Laschet will Sondersitzungen des NRW-Landtags

Düsseldorf Wegen der Hochwasserkatastrophe und der Corona-Pandemie soll der nordrhein-westfälische Landtag nächste Woche zu Sondersitzungen zusammentreten. Es soll um die Bewältigung der Geschehnisse gehen.

In einem am Montag übermittelten Brief an Landtagspräsident André Kuper, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, schrieb Laschet, die Landesregierung mache von ihrem Recht Gebrauch, eine unverzügliche Einberufung des Landtags zu beantragen.