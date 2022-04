„Das ist ein absoluter Skandal“ : Weitere NRW-Minister waren während Flut auf Mallorca

Düsseldorf Neben der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser waren offenbar auch die Kommunalministerin, der Europaminister und eine damalige Staatssekretärin aus Leverkusen auf Mallorca, um an der Geburtstagsfeier von Heinen-Essers Ehemann teilzunehmen.

Die Opposition fordert nun Konsequenzen. „Ein solch instinkt- und pietätloses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD). „Während zehntausende Betroffene des Hochwassers zu diesem Zeitpunkt damit kämpften, die Folgen der Flut zu bewältigen, dinierten mindestens vier hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der NRW-Landesregierung offenbar bei einer Geburtstagsfeier auf Mallorca und ließen es sich gut gehen.“ Kutschaty kritisierte, dass mit Heinen-Esser und Scharrenbach ausgerechnet auch noch diejenigen Ministerinnen beteiligt gewesen seien, die in dieser schweren Katastrophe auf Regierungsseite fachlich zuständig gewesen wären. „Das ist ein absoluter Skandal, der mich fassungslos macht. Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Umweltministerin Heinen-Esser den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss offenbar mindestens getäuscht hatte. Statt für vier Tage war sie sogar für ganze neun Tage zurück nach Mallorca geflogen, um ihren Urlaub auf der Insel fortzusetzen.“ Die von ihr ursprünglich vorgetragenen Gründe für die Rückreise hätten sich da bereits in Luft aufgelöst. „Die neuen Erkenntnisse setzen dem ganzen jetzt aber die Krone auf. Sie sind ein Schlag ins Gesicht all derer, die in dieser Katastrophe so viel verloren haben.“ Kutschaty warf der Umweltministerin eine „Salamitaktik und Vertuschungsversuche“ vor. „Es sollte offenbar ein echter Skandal unter der Decke gehalten werden. Der Urlaub der Umweltministerin wird zum Mallorca-Gate der Landesregierung.“ Kutschaty forderte Ministerpräsident Hendrik Wüst dazu auf, die Affäre umgehend vollständig aufzuklären. „Er kann sich nicht weiter bedeckt halten und muss die Öffentlichkeit darüber informieren, welche Konsequenzen er daraus ziehen wird."