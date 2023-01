Mobilität der Zukunft Flugtaxi-Knotenpunkt NRW – deshalb gibt es kaum Fortschritt

Die Opposition reagierte mit Kopfschütteln auf den Projektstand. Gordan Dudas, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sagte: „Vor zwei Jahren rief der damalige Verkehrsminister Wüst das Ziel aus, Nordrhein-Westfalen solle Knotenpunkt für Flugtaxis werden. Die verkehrspolitische Realität ist eine andere. Nordrhein-Westfalen ist Knotenpunkt für lange Staus, verspätete Bahnen und kaputte Brücken.“ Das liege an der verfehlten Verkehrspolitik der CDU-geführten Landesregierung. „Statt sich um vermeintliche Prestige-Projekte für einzelne zu kümmern, muss die Landesregierung endlich funktionierende Mobilität für alle sicherstellen. Millionen Pendlerinnen und Pendler fluchen morgens am Steuer oder verzweifeln am Bahnsteig.“ Die Aussicht auf das Flugtaxi irgendwie, irgendwo und irgendwann sei da ein schwacher Trost, so Dudas. „Natürlich gehört Innovation zur Mobilität. Doch in einem Bundesland, in dem die Reise von Essen nach Düsseldorf regelmäßig zur Odyssee wird, sind die alltäglichen Sorgen andere. Die CDU-geführte Landesregierung scheitert seit Jahren allerdings schon an verkehrspolitischen Grundlagen. In der täglichen Arbeit vernachlässigt die Landesregierung leistungsfähige Straßen und einen zuverlässigen ÖPNV. Das wäre deutlich wichtiger als Träumereien.“