Flüchtlingspolitik : Die Städte haben Sicherheiten verdient

Erste Anlaufstelle in Niedersachsen: eine Unterkunft für Geflüchtete in einer Messehalle. Überall versuchen Städte, Lösungen für die Unterbringung Geflüchteter zu finden. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Meinung Düsseldorf Immer wieder versichert die Landesregierung, dass die Gemeinden nicht im Stich gelassen würden mit den Kosten für die Versorgung Geflüchteter. Je öfter sie das hören, desto nervöser werden die Städte. Es muss Schluss sein mit vagen Versprechungen.

Manche Dinge sind mit gutem Recht gefordert und trotzdem nicht zu haben. Natürlich muss die Landesregierung voll und ganz die Verantwortung für die Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine übernehmen, auch und vor allem finanziell: Keine Kommune darf einen Nachteil davon haben, dass sie ihren humanitären Pflichten jetzt nachkommt, so gut sie es kann. Zugleich kann das Land nun mal nicht alle praktischen Probleme lösen, die sich auftun. Wenn es am Markt nicht mehr genug Matratzen gibt und keine Regis­trierungsgeräte mehr, dann kann das Land die Sachen nicht herbeizaubern. Ebenso wenig wie Personal für eine angemessene psychosoziale Betreuung der Geflohenen: Ja, man muss versuchen, sie auf die Beine zu stellen. Aber woher sollen all die Fachleute, die man bräuchte, plötzlich kommen?

Was der Landesregierung aber zurecht vorgeworfen wird, sind Mängel bei Organisation und Absprachen. Die Registrierung der Geflohenen ist vielerorts nicht zu stemmen. Das war sofort klar, die Kommunen wurden damit zu lange alleingelassen und sind es meist immer noch, weil es nur spärliche Hilfe gibt. Dass Geflüchtete in die Gemeinde kommen, der sie zugewiesen werden: Das kann und muss das Land koordinieren. Die Menschen einfach in den Öffentlichen Nahverkehr zu entlassen, bis eine Stadt wie Duisburg sich erbarmt und selbst Busse schickt, ist ein Unding. Und die Finanzierungszusagen des Landes müssen endlich konkret werden. Immer wieder versichert das Flüchtlingsministerium, die Kommunen würden nicht „im Stich gelassen“, man werde „vernünftige Lösungen“ finden. Das lässt so viel Spielraum – kein Wunder, dass die Städte immer nervöser werden, je öfter sie so etwas hören. Sie gehen mit viel Geld in Vorleistung, um Schutzsuchenden Sicherheit zu bieten. Sie haben dafür selbst Sicherheiten verdient.