Streit um Flüchtlingspolitik Flüchtlingsheime in NRW sind am Limit

Den Städten und Gemeinden in NRW wurden in diesem Jahr von Januar bis Ende Juli durch das Land insgesamt mehr als 30.000 Geflüchtete zugewiesen. Darunter waren rund 10.600 Asylsuchende, knapp 7400 Menschen aus der Ukraine und rund 12.660 anerkannt Schutzberechtigte – also Menschen, die in ihren Heimatländern nachweislich an Leib und Leben bedroht wären. Über diese Zahlen informierte Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) am Mittwoch im Integrationsausschuss des Landtages. Die Landesregierung erwartet, dass die Zahl der Schutzsuchenden, die NRW erreichen, weiter steigt.