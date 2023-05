Flüchtlingsgipfel Länder und Bund auf Konfrontationskurs

In den Kommunen wächst die Sorge vor verhärteten Fronten. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, Eckhard Ruthemeyer, sagte unserer Redaktion: „Wir appellieren dringend an Bund und Länder, ihrer Verantwortung für Land, Menschen und Kommunen gerecht zu werden.“ Wenn die Städte und Gemeinden am Mittwoch mit leeren Händen dastünden, weil sich die Regierenden nicht auf eine ausreichende Finanzierung der Kosten für Unterbringung und Integration verständigen könnten, käme das Ruthemeyer zufolge einer politischen Bankrotterklärung gleich. „Den Bund sehen wir in der Pflicht, seine Blockadehaltung aufzugeben und einen Kompromiss mit den Ländern zu suchen.“