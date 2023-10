Unterbringung und Integration Ehemaliger Polizeipräsident berät NRW-Regierung bei Flüchtlingsfragen

Mathies war von 2017 bis 2022 Staatssekretär im NRW-Innenministerium unter Herbert Reul (CDU) und zuvor unter anderem Polizeipräsident in Köln. Derzeit leben rund 250 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in NRW, allein in diesem Jahr hat das Land 55 000 Asylsuchende aufgenommen. Bis Anfang kommenden Jahres will das Land 3000 zusätzliche Plätze für die Erstunterbringung von Geflüchteten schaffen.