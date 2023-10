Vorfälle in NRW Randale in Flüchtlingseinrichtungen - SPD sieht Versagen bei Regierung

Die SPD-Opposition zieht das in Zweifel. Aus verschiedenen Kommunen mehrten sich seit Monaten Berichte über Unruhen in und um Landesunterkünfte, stellte Vizefraktionschefin Lisa-Kristin Kapteinat in ihrer Anfrage fest. Die Unterbringungskapazitäten und die Unterstützung der Kommunen durch die Landesregierung seien unzureichend: „Die Landesregierung kommt mit dem notwendigen Ausbau nicht hinterher.“ Das Verständnis der Bevölkerung für Unterkünfte vor Ort sei teilweise gering, was mancherorts zum Planungsstopp geführt habe.