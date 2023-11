Experten beraten die Politik im Landtag Dramatische Flüchtlingssituation – NRW-Städte wünschen sich Lösungen von 2015 zurück

Das Land weise den Städten und Gemeinden in NRW immer mehr Geflüchtete nach immer kürzerem Aufenthalt in Landesheimen und zunehmend häufig mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus oder ohne Bleibeperspektive zu. Das beklagen Vertreter der Kommunen. „Die Schulen sind überlastet, die Kindergärten sind überlastet, die Sprachkurse sind überlastet“, sagte Ursula Baum (FDP), Bürgermeisterin der Stadt Kaarst, am Freitag in lakonischem Tonfall bei einer Experten-Anhörung im Landtag. Man integriere die Menschen gern, aber nicht diejenigen, die ohnehin nicht bleiben dürfen. „Und wenn Sie mir Albaner zuweisen – Entschuldigung, dann frage ich mich, warum Sie das tun.“ Vor allem in der insgesamt dramatischen Lage. „Ich habe keine Ahnung, wo ich die Menschen unterbringen soll“, so Baum.