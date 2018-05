Flüchtlinge: Armin Laschet fordert Details zu Ankerzentren von Horst Seehofer

Berlin Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet hat Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, seinen Vorschlag zu Ankerzentren für Flüchtlinge zu konkretisieren. Zu viele Fragen seien noch offen.

"Jetzt warten wir auf den Vorschlag des Bundes, des Bundesinnenministers: Wie geht das, wie viel Personal schickt der Bund, wie viel Geld gibt es für die Zentren, wer bewacht die. Alles das ist noch unbeantwortet", erklärte Laschet am Sonntag in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Nordrhein-Westfalen sei jedenfalls bereit, an diesem Vorstoß mitzuwirken, weil man die Abschiebungsprobleme rasch lösen wolle.