Geplantes Bürokratieentlastungsgesetz NRW-Finanzminister wirft Ampel Beihilfe zum Steuerbetrug vor

Zuvor hatte bereits die frühere Cum-ex-Chefermittlerin Anne Brorhilker massive Kritik an den Plänen geübt. Brorhilker ist Geschäftsführerin der Bürgerbewegung Finanzwende. Belege seien wichtige Beweismittel bei schweren Steuerdelikten wie Cum-ex- und Cum-cum-Aktiendeals, warnte sie. „Wenn das Gesetz so durchkommt, werden sehr viele Cum-cum-Täter ungeschoren davonkommen, Milliarden an Steuergeldern sind dann unwiderruflich verloren.“ Die Täter wüssten sehr genau, welchen juristischen Sprengstoff sie in ihren Kellern und auf ihren Servern hätten, sagt sie. „Sobald das Gesetz in Kraft ist, werfen die ihre Schredder an.“ Der Verein hat eine Kampagne gegen das Gesetz gestartet, das am 26. September im Bundestag beschlossen werden soll.