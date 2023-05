Grundsteuer Finanzämter müssen schnell entscheiden

Dass die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen auf Säumniszuschläge verzichten wollen, ist wohl weniger der amtlichen Großzügigkeit zu verdanken als dem Bemühen, wutentbrannte Steuerzahler nicht noch mehr zu vergrätzen. Und der Tatsache, dass Steuernschätzen im Zweifel eher zugunsten der Behörden als der Steuerpflichtigen ausfallen dürfte. Das zu verhindern, hat aber auch jeder selbst in der Hand. Jammern hilft auf jeden Fall niemandem. Der Fiskus muss bei dem, was vorliegt, schnellstmöglich entscheiden, über Bescheide, Korrekturbedarf, Einsprüche von Bürgerinnen und Bürgern. Nur so kann man erreichen, dass die Kommunen rasch viele Daten für die Kalkulation der Hebesätze im kommenden Jahr bekommen. Sie brauchen nämlich Planungssicherheit. Sollten manche Finanzämter – wie kolportiert – tatsächlich darauf setzen, dass Steuerbürger nach zu langem Warten auf Einspruchsbescheide die Lust am Prozessieren verlieren und auf Klagen verzichten, wäre das ein Unding.