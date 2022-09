NRW-Gesundheitsminister findet Fiebersäfte : Laumann sieht keine Hinweise auf „generellen Medikamentenengpass“

Düsseldorf In manchen Apotheken waren Fiebersäfte zuletzt ausverkauft, doch Karl-Josef Laumann zeigt sich entspannt: Einen Mangel gebe es nicht. Dann enthüllt der NRW-Gesundheitsminister, was stattdessen dahinter steckt.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann liegen nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen „generellen Medikamentenengpass“ im Herbst und Winter vor. Auch beim Thema Fiebersaft für Kinder zeigt sich Laumann entspannt: Es gebe in diesem Jahr zwar eine sehr viel höhere Nachfrage - aber keine Versorgungsnot, so Laumann in einem Papier für den Landtag.