Oberstufenreform FDP will Wirtschaft in NRW zum Abifach machen

Vor wenigen Tagen kündigte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) im Schulausschuss eine Reform der gymnasialen Oberstufe an. Ab dem Abijahr 2029 soll es ein fünftes Abiturfach geben, so der Plan der CDU-Politikerin. Nun nutzt die FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag die anrollende Debatte über eine solche Reform, um ein altes Lieblingsthema wieder stärker in den Fokus zu rücken: das Schulfach Wirtschaft. Dieses war noch unter Schwarz-Gelb zum Schuljahr 2020/21 an allen Schulformen eingeführt worden.