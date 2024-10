Positionspapier zu Sicherheit und Migrationspolitik FDP will Taser für alle Polizisten

Die Liberalen fordern, dass Abschiebungen nur noch durch die zentralen Ausländerbehörden organisiert und durchgeführt werden sollen. Die kommunalen Ämter sollen dafür nicht mehr zuständig sein; das soll die Städte und Gemeinden entlasten. Zudem verlangt die FDP die Einrichtung spezieller „Rückführungszentren“: Wohneinrichtungen, in denen abgelehnte Asylsuchende bis zu ihrer Abschiebung bleiben sollen. In den normalen Landes-Unterkünften sollten die Menschen demnach nur noch während ihres laufenden Asylverfahrens leben. „Personen aus sicheren Herkunftsstaaten sowie Dublin-Verdachtsfälle sollen direkt nach der Erstaufnahme in die Rückführungszentren überstellt werden“, heißt es im Papier der FDP. Dublin-Fälle sind solche, in denen eigentlich ein anderer europäischer Staat für das Asylverfahren einer Person zuständig ist. Geschlossene Einrichtungen wie etwa Abschiebegefängnisse sollten diese Zentren aber nicht sein.