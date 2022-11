Wegen fünf Milliarden neuer Schulden FDP will NRW-Regierungsprojekte beerdigen oder vertagen

Die FDP im Düsseldorfer Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, bestimmte Koalitionsprojekte zu kippen oder zu verschieben. Das Programm, mit dessen Hilfe die Wirtschaft in NRW auf erneuerbare Energie umstellen soll, brauche es im Moment nicht am dringendsten, sagte FDP-Fraktionschef Henning Höne. Auch seien 1,3 Milliarden Euro für Corona-Maßnahmen vorgesehen, beispielsweise für Tests in Kitas: „Ist das in der Höhe eigentlich noch notwendig?“ Ebenso seien Mittel für rund 20.000 Stellen eingeplant, die wahrscheinlich unbesetzt blieben.