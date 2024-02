„Fast endlos verfügbaren Energiequelle“ FDP will NRW als Standort für erstes Kernfusionskraftwerk

Nordrhein-Westfalen sollte nach Ansicht der FDP im Wettlauf um den Bau eines ersten Kernfusionskraftwerks vorn dabei sein. Der Strombedarf werde in den nächsten Jahren massiv steigen, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne am Dienstag nach einem Besuch von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bei der FDP-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Die Fusionstechnologie biete prinzipiell große Chancen „einer fast endlos verfügbaren Energiequelle“, sagte Höne. „Das Rennen um das erste Fusionskraftwerk in Deutschland hat begonnen.“ Bayern und Hessen hätten sich bereits auf den Weg gemacht.