Forderung der FDP Neue Diskussion um Abschiebegefängnis am Düsseldorfer Flughafen

Laut den Beschlüssen von Bund und Ländern soll mehr abgeschoben werden, und die betroffenen Geflüchteten sollen künftig länger in Abschiebehaft behalten werden können als zuvor – bis zu 28 Tage statt zehn. Derzeit, so Höne, gebe es in NRW dafür nur eine Einrichtung mit 175 Plätzen in Büren im Kreis Paderborn. Wollte man die Entscheidungen umsetzen, „dann wird das nicht reichen“, sagte der FDP-Politiker. Eine neue Einrichtung möglichst nah am Düsseldorfer Flughafen biete sich an, um „keinen Engpass entstehen zu lassen“.