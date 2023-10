Statt Barauszahlung FDP verlangt Geldkarten für Geflüchtete in NRW

Derweilen geht aus einer Vorlage für den Landtag von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hervor, wie die weiteren Anstrengungen der Regierung für die Unterbringung aussehen sollen. Demnach will das Land aus dem kreditfinanzierten Rettungsschirm zur Abfederung der Kriegskosten 174,6 Millionen Euro für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Die Argumentation: Die aus der Ukraine Geflüchteten würden in der Regel frühestens nach Beendigung des Krieges wieder in ihre Heimat zurückkehren und deshalb voraussichtlich längere Zeit in Deutschland bleiben. „Die Kommunen leisten Großartiges und stellen ihre Infrastruktur zur Verfügung, die dann aber für Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern nicht zur Verfügung steht, die derzeit in hoher Zahl ebenfalls nach Deutschland kommen.“ Das Land will mit den Mitteln weitere landeseigene 3000 Plätze bis Anfang 2024 bauen: Nachfolgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: