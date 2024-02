Fördermittel werden verteilt FDP träumt vom Kernfusionskraftwerk in NRW

Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger nutzte den Besuch in Düsseldorf nebenbei für ein positives Signal an die Batterieforschung. Zuletzt hatte der Bund die Forschungsmittel für kommende Jahre drastisch zusammengekürzt. Für neue Projekte gibt es derzeit wenig Perspektiven, was unter anderem am Batterieforschungszentrum MEET der Universität Münster große Sorge bereitet.