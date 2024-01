Vor Demonstration in Berlin Lindner dämpft Erwartungen der Bauern auf FDP-Neujahrsempfang in Düsseldorf

Persönlich sei es für ihn schmerzhaft, als Bundesfinanzminister auch Zielscheibe der Proteste zu sein, gestand Lindner, der am Montag bei der Bauern-Demonstration in Berlin auftreten will. Als Jäger, „Stallbursche meiner eigenen Frau“, der er beim Ausmisten des Pferdestalls helfe, und als derjenige, der schon im Alter von drei Jahren laut Familienerzählung als ersten Berufswunsch „Bauer“ geäußert habe, sei er nun auch derjenige, gegen den demonstriert werde. „So sind die Realitäten.“