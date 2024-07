Kleine Parteien benachteiligt? Neues Wahlrecht in NRW – FDP kündigt Verfassungsklage an

Im kommenden Jahr sind Kommunalwahlen in NRW. Der Landtag hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die Einfluss darauf haben wird, wie sich die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte danach zusammensetzen. Unter anderem soll die Zahl der Sitze, die jede Partei in den Gremien bekommt, nach einem neuen Berechnungsverfahren ermittel werden. Die FDP will nicht zulassen, dass es so kommt.